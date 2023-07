Il portiere Pigliacelli: "Sono innamorato folle di Palermo, voglio conquistare la A con questa maglia"

"Ringrazio Massolo perché penso sia stato un ragazzo eccezionale durante tutto l'anno. E' stato uno dei ragazzi che ha permesso al Palermo di approdare in B. Oltre a essere stato un collega, è un mio grande amico. Avrò lo stesso atteggiamento con Desplanches, mi metto a disposizione di tutti i compagni di squadra". Lo ha detto il portiere del Palermo Mirko Pigliacelli nel ritiro di Ronzone in Trentino Alto Adige a proposito dei suoi colleghi di reparto Samuele Massolo, che gli ha fatto da secondo l'anno scorso ed è andato a giocare al Vicenza, e del nuovo acquisto Sebastiano Desplanches. "Ho visto le partite con la Nazionale azzurra di Desplanches - ha aggiunto Pigliacelli - Non è il mio ruolo vedere caratteristiche dei colleghi, è un ragazzo che ha grandi prospettive ed è in un grandissimo club. Palermo come città merita la Serie A, sta a noi dare il massimo. Abbiamo tutte le condizioni per lottare. Sono innamorato folle di Palermo, conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe più di una ciliegina sulla torta. E cominciare con una grande come il Bari ci carica molto". Pigliacelli ha rinnovato il suo contratto con il Palermo fino al 2025 con opzione per il 2026 qualche settimane fa. "C'è stato l'interessamento di qualche club - ha ammesso - ma nessuno mi ha fatto vacillare. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono messo a disposizione, mi piace lavorare. Do il massimo in campo, il resto viene da sé. Penso di avere tanti altri anni di carriera e ho tanto da migliorare". Pigliacelli ha parlato anche dei suoi nuovi compagni di gioco. "Lucioni e Ceccaroni sono due difensori di grande esperienza - ha detto - posso dire che quest'anno tutti i ragazzi che fanno parte di questa rosa avranno le loro opportunità e lo spazio per dimostrare le loro qualità. Anche Roberto Insigne e Leonardo Mancuso sono due giocatori di grande esperienza, ho avuto modo di giocarci contro parecchie volte e con Leonardo insieme a Pescara. Vasic si è presentato al meglio,sta facendo delle grandi cose. Spero che possano essere tutti un valore aggiunto per l'obiettivo finale. Vincere aiuta a vincere e questi ragazzi l'hanno già fatto in carriera".