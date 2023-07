Il Siracusa calcio comunica di essere ufficialmente iscritto al campionato di Serie D. Arrivata anche l’ultima conferma della Co. Vi. So. D.: l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D ha dato esito positivo.

La società sta lavorando per allestire una formazione competitiva. Già i primi colpi di mercato con l'acquisto di giocatori di categoria di provata esperienza.