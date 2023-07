Pachino, Forza Italia e Fdi fanno fronte comune e "scaricano" il sindaco Petralito

Ne resterà soltanto uno, anzi una. Ovvero, lei stessa: il sindaco Carmela Petralito. Dopo la porta chiusa in faccia da Forza Italia, arriva il fronte comune con i "cugini" di Fratelli d'Italia. A creare l'asse FI-Fdi è stata - paradossalmente - proprio il sindaco Petralito, poiché a seguito dell'ennesimo vertice delle forze politiche che dovrebbero far parte maggioranza finito in un nulla di fatto, Carmela Petralito ha dispensato niet a tutta la platea intervenuta nel palazzo municipale di via XXV Luglio. Le incomprensioni tra i 9 consiglieri comunali delle due forze politiche (i forzisti Giuseppe Poidomani, Ninni Nicastro, Mariaconcetta Monaco, Angelo Pantoni e Nuccia Burgaretta e Franco Ristuccia, Peppe Lupo, Salvo Avolese e Alessia Tropiano di Fdi) e il sindaco sarebbero così tante che l'incontro è finito con l'ennesima porta sbattuta in faccia e l'ennesima possibilità sciupata per formare una maggioranza e mettere in piedi una giunta. Ma pare che non siano tra le priorità di Carmela Petralito.

Così, partendo da posizioni lontane e per certi aspetti anche alternative, Forza Italia e Fratelli d'Italia ora hanno trovato una intesa: pare vogliano mettere fine all'esperienza amministrativa di Carmela Petralito. E se si considera che dall'altra parte degli scranni a dire no non saranno certamente il Partito Democratico (Davide Fronterrè ed Emiliano Ricupero), i Progressisti per Pachino (Barbara Fronterrè) e il Movimento 5 Stelle (Ruggero Lupo), il sindaco Petralito rischia di finire anzitempo il proprio mandato. E ottobre è dietro l'angolo.