Caos all'aeroporto di Comiso: minacciano di stendersi sulla pista

Caos e tensioni all'aeroporto di Comiso dopo la chiusura dello scalo di Fontanarossa per l'incendio di domenica sera al Terminal A. Un gruppo di passeggeri in partenza per Creta hanno minacciato di stendersi sulla pista bloccando di fatto partenze ed arrivi. Si tratta di catanesi e palermitani in partenza per Creta, ritardata di 24 ore. Molti i passeggeri che hanno trascorso la notte nella piccola aerostazione in attesa del volo. "Abbiamo passato la notte in aeroporto - dice un passeggero - perchè non c'era alcun mezzo che potesse trasferirci in un albergo a Ragusa". La situazione resta difficile nello scalo ibleo, con tanti passeggeri in attesa del volo per le loro destinazioni.