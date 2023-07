Pachino, non si placano le polemiche su artigiani e ambulanti di Marzamemi

Per gli artigiani - che non possono ancora esporre - era necessario un bando (che è stato rispettato in parte), e via Marzamemi non andava bene per motivi di viabilità. Per gli ambulanti il bando non è stato necessario, e dall'oggi al domani sono stati collocati proprio in quel tratto di via Marzamemi in cui non c'erano le condizioni di viabilità per gli artigiani, a detta del sindaco Carmelo Petralito. Le stranezze causate dall'eccessiva ondata di calore si stanno concentrando tutte nel centro storico del borgo marinaro, in cui negli ultimi giorni vige una deregulation che non si percepiva da diversi anni.

"Tra ieri e oggi al Comune sono stati fatti trattamenti differenti - ha dichiarato il vicepresidente del consiglio comunale, Ruggero Lupo - per la stessa tipologia di persone richiedenti".

La responsabilità di quanto sta accadendo, ovviamente, non è né degli ambulanti tanto meno degli artigiani: chiedono solo certezze da chi governa, per affrontare serenamente la stagione.

Per il consigliere comunale del Pd, Emiliano Ricupero, "la totale incapacità (del sindaco) di gestire la cosa pubblica - ha affermato il democratico - rischiano di mettere in ginocchio Marzamemi già provata da un calo delle presenze".

Il risultato delle caotiche scelte è che gli artigiani monteranno in pieno centro storico (vie Santa Chiara, Canossa e San Francesco) con tutte le difficoltà del caso e l'assenza di spazi adeguati, seppur la location è chiaramente molto appetibile. Ma si dovrà stare attenti alla convivenza e al rispetto dell'isola pedonale. Tra l'altro, per l'assegnazione dei posti non è stato utilizzato nemmeno l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (come da bando) ma un rocambolesco sorteggio che, ovviamente, ha scontentato tutti. I paninari già da qualche giorno hanno avviato le proprie attività all'inizio di via Marzamemi, in quel tratto che non poteva essere destinato agli artigiani - è bene sottolinearlo - per assenza di condizioni di viabilità".