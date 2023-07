Bimbo di 4 anni annegato, arrestati 2 scafisti a Reggio Calabria

Sono stati arrestati dalla Polizia 2 presunti scafisti dell'imbarcazione di migranti che il 12 luglio scorso si è ribaltata al largo di Lampedusa provocando alcuni dispersi e la morte di un bambino di 4 anni.

Il gruppo era stato soccorso da nave Dattilo della Guardia costiera mentre era in viaggio per trasportare 500 migranti dall'hotspot di Lampedusa a Reggio Calabria ma per il piccolo, in viaggio con la madre, non c'era stato niente da fare.

Adesso la Squadra mobile reggina ha arrestato due giovani della Sierra Leone, di 20 e 19 anni, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte come conseguenza dello stesso reato.