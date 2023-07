Due ragazzi di Avola bloccati con una moto rubata al Lido di Noto

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 25enne ed un 21enne per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Durante il controllo del territorio nella zona balneare del lido di Noto, i militari hanno intercettato due giovani a bordo di un motociclo che, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di darsi alla fuga venendo, però, immediatamente bloccati ed identificati.

Gli accertamenti compiuti sul motociclo hanno fatto emergere che il veicolo era stato rubato poco prima nel comune di Avola, inoltre, nel tentativo di fuga, i due ragazzi hanno tentato di disfarsi di un fucile da sub munito di arpione e durante la perquisizione personale il 25enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il motociclo è stato restituito all’avente diritto e i due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria aretusea, alla quale dovranno rispondere di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.