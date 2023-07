Avola, sopralluogo della sindaca nel cantiere della strada città-mare

Sopralluogo, ieri, della sindaca di Avola Rossana Cannata su uno dei cantieri più importante della propria amministrazione comunale. Si tratta di una nuova strada che consentirà di collegare la città alla zona balneare utilizzando i fondi nazionali del Pnrr per un importo di oltre 2 milioni di euro. La nuova arteria prevede la realizzazione di ampi marciapiedi e pista ciclabile e cambierà anche in termini di sostenibilità la viabilità di Avola, con annessa riqualificazione della zona che porta dalla via Miramare e viale Indipendenza fino al viale Elsa Morante, rendendo così agevoli i collegamenti della zona balneare e della zona Cicirata-Zuccara-Piccio. “Andiamo avanti nel senso della continuità del fare - dice il sindaco Rossana Cannata - attraverso infrastrutture e investimenti per una città che merita sempre di più. Un progetto ambizioso che consentirà di usufruire in maniera più veloce, sostenibile e green la zona balneare, facilitando gli accessi alle abitazioni, attività e aree pedonali”.