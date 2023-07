Picchiava e maltrattava la compagna, condannato a 5 anni a Paola

Il tribunale di Paola ha condannato a 5 anni di reclusione un uomo di Scalea accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ex compagna.

La sentenza prevede anche l'interdizione dai pubblici uffici e risarcimenti per le parti civili: 10 mila euro alla vittima e 2 mila euro, oltre le spese legali, allo sportello antiviolenza La Ginestra di Diamante.

Nel collegio che ha assistito la donna figurano gli avvocati Fabio Spinelli e Teresa Sposato, quest'ultima anche presidente de La Ginestra: "Questa decisione è un importante segnale di riconoscimento per le organizzazioni e gli enti che come noi si dedicano alla prevenzione e all'assistenza alle vittime di violenza, dimostrando l'importanza del loro ruolo nella ricerca di giustizia".

Tra l'uomo e la vittima esisteva una relazione di convivenza durata molti anni.