Caltanissetta, nel giorno di Borsellino ergastolo confermato per Messina Denaro

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro, boss mafioso accusato di essere tra i mandanti delle stragi di Capaci del 23 maggio 1992 e di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha quindi accolto la richiesta dei procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono per l'ex latitante, arrestato il 16 gennaio scorso dal Ros dopo trent'anni di fuga dalla giustizia. A difendere il boss, detenuto attualmente nel carcere di L'Aquila, l'avvocato d'ufficio Adriana Vella. Messina Denaro ha rinunciato a collegarsi dal carcere per ascoltare la decisione della Corte, oltre a non aver mai partecipato in video-collegamento alle udienze. Per il boss di Castelvetrano l'ergastolo è arrivato nel 31esimo anniversario della strage Borsellino.