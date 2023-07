Siracusa, aggrediti 3 poliziotti penitenziari, la Cgil scrive a Giorgia Meloni

Apprendiamo di un grave aggressione avvenuta nella giornata di ieri 18 Luglio preso la Casa Circondariale di Siracusa. A farne le spese per l’ennesima volta sono tre appartenenti della Polizia Penitenziaria, due Sottufficiali ed un Assistente. Autori della grave aggressione, due detenuti Tunisini che, con ferocia e inaudita violenza si sono scagliati contro il personale di polizia penitenziaria ed un detenuto lavorante. I tre operatori di Polizia Penitenziaria sono successivamente dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso del nosocomio cittadino, vedendosi riconosciuta una prognosi di 7 giorni ciascuno. Sembra che, il motivo che sta alla base di tale gesto sia da ricondurre ad un sequestro effettuato dal reparto Casellario, (operazione condotta in modo brillante da parte dell'addetto), di stupefacenti rinvenuti nel pacco postale di uno dei due Tunisini nei giorni addietro. Ancora una volta nello stesso mese il carcere di Siracusa è teatro di violenza da parte di detenuti extracomunitari (molto spesso anche psichiatrici) ai danni del personale che già stremato dai turni e carichi di lavoro massacranti si ritrova molto spesso a dover essere aggredito con calci e pugni. Sempre più spesso si nota una concentrazione presso codesta struttura di detenuti psichiatrici e di assai problematica gestione. Più volte ci siamo rivolti, come organizzazione sindacale all’amministrazione chiedendo di prendere seri provvedimenti a tutela del personale di Polizia Penitenziaria , fin anche all’allontanamento immediato di tali soggetti presso altre strutture; anche se il problema è di poca soluzione, infatti, soggetti con tendenze violente, faranno lo stesso presso altri istituti, per cui abbiamo e continuiamo a chiedere la riapertura dell'isola di Pianosa od Asinara, per questi soggetti violenti. Come sindacato. esprimiamo solidarietà nei confronti degli agenti coinvolti nell’aggressione, augurando loro una pronta guarigione. Vogliamo anche esprimere una riflessione: Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio On. Meloni, quanto altro sangue di persone oneste ,Servitore dello Stato deve scorrere perché vi accorgiate che questa politica non può essere vincente ai fini della rieducazione e reinserimento sociale del reo se non supportata da una seria convincente ed adeguata controproposta istituzionale, a chi , usando la violenza così facendo mina inevitabilmente tutto il sistema teso alla rieducazione del detenuto. Signor Presidente del Consiglio, pensare che il personale onesto che ha subito violenze così come pure i suoi familiari amici e tutto il personale di polizia penitenziaria col passare degli anni dimentica lo stato di abbandono istituzionale di cui ne sta pagando le conseguenze, è cosa assai improbabile. Certamente il personale del corpo di polizia penitenziaria ,così come pure le organizzazioni sindacali di categoria si aspettavano un cambio di rotta rispetto alle politiche fallimentari messe in campo, vedasi le sezioni aperte, che hanno innescato tra i detenuti il meccanismo del più forte contro il più debole, ed ora, per fortuna, si sta iniziando ad invertire la rotta con la chiusura delle sezioni, ma si innesca un'ulteriore sostanziale problema , manca il personale per la sorveglianza nella sezione a regime chiuso, e nulla si intravede all'orizzonte rispetto al capitolo assunzione nella polizia penitenziaria. Se poi la politica che si vuole adottare è quella di far trascorrere il periodo di reclusione fuori dalle carceri in un numero sempre più crescente di detenuti con detenzione domiciliare finanche con una condanna a 23 anni di reclusione, invece di avere istituti penitenziari diretti dallo Stato, si avranno mini istituti penitenziari su tutte le città, paesi e paesini, diretti da detenuti e suoi familiari. Come organizzazione sindacale non comprendiamo che fine ha fatto la famosa politica di rieducazione per il recupero sociale del reo. Ci sembra più un togliersi un peso economico legato alla permanenza del detenuto in istituto penitenziario. Pensare che la Polizia Penitenziaria oramai ridotta all'osso possa condurre efficacemente la sorveglianza esterna del detenuto agli arresti domiciliari, allo stato, ci sembra utopistico. Pensare che la rieducazione del reo ed il suo reinserimento nella società, possa passare per la sola detenzione domiciliare è improbabile. E già assai difficile per gli addetti dell'area educativa seguite il percorso rieducativo del singolo detenuto all'interno degli istituti penitenziari, anch'essi pesantemente sotto organico, figurarsi all'esterno di un territorio così vasto. Per cui , più che parlarsi di evitare la carcerazione se non in casi estremi, si potrebbe parlare di abbandono istituzionale del reo, e di conseguenza, il disimpegno per le politiche da adottare per il personale di polizia penitenziaria.