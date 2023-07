Prevezione a Siracusa contro la guida sotto l'effetto di alcool e droghe

Polizia Stradale e Asp di Siracusa contro la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool

Con l’avvio della stagione estiva, la Polizia Stradale unitamente all’Asp di Siracusa implementeranno le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico sulle strade connesso, in particolare, all’assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti, con l’impiego sul territorio provinciale di dispositivi misti. In particolare, nelle ore serali e notturne verranno effettuati servizi di controllo volti a contrastare le cosiddette “Stragi del sabato sera” mirati alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli, alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o dall’alcol. Fondamentale sarà l’ausilio di un camper mobile messo a disposizione, con proprio personale, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Le attività, inserite in un calendario nazionale redatto dal Servizio Polizia Stradale, vedranno la presenza del personale Anas di Catania che provvederà a creare restringimenti di carreggiata all’altezza dei posti di controllo garantendo a tutti gli utenti in transito ed agli operatori impegnati di operare in assoluta sicurezza. Contestualmente al controllo documentale e tecnico dei veicoli e dei relativi occupanti, saranno effettuati ai conducenti esami di laboratorio a cura del personale medico della Polizia di Stato presente sul posto unitamente a personale paramedico dell’Asp di Siracusa.

I numeri evidenziano – come sottolinea il Dirigente della Polstrada di Siracusa Antonio Capodicasa – “come il problema dell’uso di sostanze stupefacenti e di alcol mentre si guida sia sempre attuale e quanto siano importanti attività come questa al fine di innalzare i livelli di sicurezza sulle nostre strade, evitando che si pongano alla guida, anche dei veicoli commerciali, conducenti che, vista l’alterazione psicofisica determinata dalle sostanze suddette, costituiscono un pericolo reale per se e per tutti gli utenti della strada”. “Un’Azienda sanitaria che interviene direttamente in strada svolge un’azione ancora più incisiva e diretta nel contrastare il fenomeno delle sostanze di abuso – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e le azioni integrate tra Istituzioni hanno un esito ancora più incisivo nella diffusione della cultura della prevenzione e del rispetto delle regole soprattutto tra i giovani. L’importanza e la validità sociale e sanitaria di tale attività integrata e consolidata tra l’Asp e la Polizia Stradale di Siracusa è dimostrata dai dati che emergono ogni anno a completamento delle attività di controllo effettuate nel periodo estivo”.