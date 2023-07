Acate, morto Luigi Fidone: era il papà del sindaco

Un grave lutto ha colpito il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone. All'età di 78 anni è morto all'ospedale Garibaldi di Catania, dove si trovava ricoverato, il papà Luigi. Ex funzionario del Comune ibleo, è stato per tanto tempo componente della Commissione Tributaria Provinciale e per questo, punto di riferimento di tanti cittadini acatesi. Unanime il cordoglio della città, tantissime le manifestazioni di vicinanza al figlio, sindaco da poco più di un mese, e alla moglie Amalia, insegnante di scuola elementare in pensione.