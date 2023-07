Precari Covid, il 25 luglio manifestazione in piazza a Palermo

"La stabilizzazione dei precari Covid è questione di giustizia sociale ma anche misura per colmare i vuoti di organico insostenibili del sistema sanitario regionale mettendolo in condizione di funzionare. Basta con i rinvii, i tatticismi e le perdite di tempo, chiediamo un confronto serio e strutturato con il governo per delineare un percorso certo per i precari e in generale per intervenire sullo sfascio della sanità". Lo sostiene il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Martedì 25 luglio a partire dalle 10 la Cgil regionale, la Funzione pubblica Cgil, il Nidil e il Comitato professionisti emergenza Covid 19 Sicilia saranno in piazza a Palermo con una manifestazione davanti alla sede dell'assessorato regionale alla Salute. Cgil, Fp , Nidil e Comitato hanno chiesto un incontro all'assessore per la mattina stessa della manifestazione e un'audizione in VI Commissione dell'Ars, la Commissione Salute, servizi sociali e sanitari."Nella sanità siciliana- afferma Mannino- sono urgenti un piano straordinario di assunzioni e il rafforzamento della macchina amministrativa. Questi sono i presupposti fondamentali per il rilancio del sistema e per sfruttare le opportunità del Pnrr su digitalizzazione e telemedicine realizzando un adeguato sistema di prenotazioni. Vannog arantiti i diritti dei lavoratori che si sono spesi durante la pandemiae va garantito il diritto alla salute, le due cose marciano insieme, senza personale infatti la sanità non può funzionare "