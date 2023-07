Il cartellone al Teatro di Siracusa, botta e risposta tra Auteri (Fdi) e Spada (Pd)

E' botta e risposta tra due parlamentari siracusani all'Ars, Carlo Auteri (Fdi) e Tiziano Spada (Pd) sul cartellone del Teatro comunale di Siracusa. Carlo Auteri ha detto: "Lungi da me offendere artisti o direttore artistico, ma dopo così tanti anni di chiusura del teatro Comunale di Siracusa – con tutte le problematiche del caso, inclusa la superficialità e inadeguatezza di questa amministrazione sulla consegna dei lavori – mi sarei aspettato una stagione teatrale di grande livello”. Imprenditore del settore teatrale prima ancora che deputato regionale di FdI, Carlo Auteri si dice deluso del cartellone presentato mercoledì per la stagione 2023-2024 del Teatro Massimo Città di Siracusa, finalmente riaperto al pubblico e con un programma di spettacoli. “Avrei inaugurato con Silvio Orlando – dice – con Alessandro Gassmann, con Pierfrancesco Favino, tra gli attori più premiati del cinema italiano". Per Spada, il collega dovrebbe tacere per il suo conflityto di inetressi. “A parte la frase per nulla felice nei confronti dei tanti artisti di valore coinvolti nel cartellone - spiega Tiziano Spada - credo che un operatore del settore teatrale che, da deputato regionale, interviene con sue note o atti parlamentari sull'attività di enti culturali e teatrali su cui non ha competenza, corra il rischio di passare per uno che utilizza il ruolo politico e amministrativo per interessi personali. Il classico conflitto d'interessi, insomma”.

Il parlamentare regionale conclude: “A scanso di equivoci, presenti e futuri, consiglio al collega Auteri maggiore rispetto del mandato conferitogli dagli elettori e di astenersi da giudizi che potrebbero essere interpretati come indiretto pressing per lasciare spazio ad altri”.