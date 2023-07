Ambulante con documenti falsi denunciato a Palermo

Ha esercitato la vendita ambulante sul lungomare di Mondello, a Palermo, con autorizzazione contraffatta. Un uomo di 60 anni, C.A., per evitare i controlli amministrativi della polizia municipale ha contraffatto un'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto. Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali della polizia municipale di Palermo hanno voluto vederci chiarodavanti ad una presunta autorizzazione rilasciata su suolo demaniale marittimo che permetteva il commercio sulla passeggiata di via regina Elena. Dopo un riscontro con i colleghi della locale Capitaneria si è scoperto che il documento era falsificato permettendo al commerciante di derogare alle norme che regolano il commercio ambulante sulla borgata marinara. Il documento è stato sequestrato e l'ambulante è statodenunciato per falsificazione di documenti finalizzato allo scopo di lucro.