Ancora caos aerei in Sicilia, passeggeri abbandonati a Catania e Comiso

Ancora disagi negli aeroporti siciliani dopo il rogo, il 16 luglio scorso, nel Terminal A dello scalo di Catania: le strutture sono sotto stress con lunghe code e attese, mentre si aspetta ancora la data delpossibile uso della base militare di Sigonella. Intanto Enac,Sac, vigili del fuoco e Protezione civile hanno eseguito un sopralluogo nel Terminal B per verificarne l'utilizzo.

A Palermo i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl protestano contro Enac e Gesap, società che gestisce lo scalo, dicendosi "estremamente preoccupati" per i dipendenti perché "in queste

condizioni si continua a mettere a rischio l'incolumità di lavoratori e passeggeri". Sui disservizi le associazioni di consumatori ipotizzano il ricorso a denunce e a richieste di risarcimenti danni. Il Codacons annuncia la creazione del 'Comitato utenti vittime caos aeroporti Sicilia'. L'Adoc segnala "viaggiatori e turisti lasciati alla mercé, senza informazioni e servizi" oltre a "file sono interminabili".

La presidente Anna Rea parla di "situazione vergognosa non da Paese civile", con "condizioni indegne per i viaggiatori" e contesta che "a questa ennesima situazione emergenziale non si sta rispondendo con azioni altrettanto straordinarie da parte di tutti gli attori responsabili, dalle Istituzioni nazionali a quelle regionali, fino alle società digestione aeroportuali e alle compagnie aeree".

Tra le 'vittime' dei disservizi legati al rogo di Fontanarossa anche una paziente oncologica residente a Ravenna, che doveva rientrare per sottoporsi a una seduta di chemioterapia, che non ha avuto assistenza a Comiso. "Durante l'attesa - afferma il Codacons che ha ricevuto la segnalazione - la signora ha tentato di acquistare una bottiglietta d'acqua al bar interno all'aeroporto, ma era costretta ad attendere a lungo il proprio turno in quanto erano in fila ben 857 persone. Inoltre all'interno dell'aeroporto non c'erano né aria condizionata né scale mobili, causando grande disagio".

Due studentesse universitarie di Enna, tornate a casa da Padova con un volo decollato da Venezia, sono rimaste a terra al Pio LaTorre perché "c'era solo una navetta per 40 persone e sul bus di linea che non ci hanno fatto salire perché eravamo senza contanti e non avevano il pos per il bancomat".

Lasciate a terran ello scalo sono riuscite ad arrivare a Catania con l'autobus successivo. Per l'ex presidente della Regione, il ministro Nello Musumeci, in Sicilia, oltre all'emergenza, "c'è il problema di rendere omogenee le società di gestione: sei diverse per altrettanti aeroporti mi sembra una esagerazione, siamo un popolo di individualisti noi siciliani, ma fino a questo punto...."

Per Annalisa Tardino, eurodeputata siciliana della Lega e commissaria regionale del partito, componente della commissioneTrasporti al Parlamento europeo, "l'emergenza ha messo in evidenza gravi criticità", ma, aggiunge, "centri di interesse e certa politica locale hanno negli anni impedito di creare un sistema regionale a regia unica, in grado di migliorare ricettività e competitività del trasporto aereo dell'Isola, nonché di gestire situazioni del genere" .