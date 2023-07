Alle ore 23,30 circa di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in via Algeri a Siracusa per la segnalazione del danneggiamento di un’autovettura ed hanno denunciato per tale reato un uomo di 34 anni che, nella circostanza, essendo molto aggressivo nei confronti dei poliziotti, è stato denunciato anche per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.