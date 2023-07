Aggredisce la madre ad Avola perchè voleva i soldi: finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Avola sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto, giunta al numero di emergenza, e bruscamente interrotta.

Giunti sul posto, i poliziotti trovavano una donna con dei lividi sulle braccia e il cellulare della stessa danneggiato poiché il figlio della vittima dell’aggressione lo aveva strappato di mano e distrutto per impedire qualsiasi richiesta di aiuto.

Dalla ricostruzione dei fatti, i poliziotti accertavano che la donna era stata aggredita dal figlio, un uomo di 43 anni, noto alle forze di polizia, che faceva continue richieste di denaro.

L’uomo è stato arrestato per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni e, dopo le incombenze di rito, portato nel carcere di Cavadonna.