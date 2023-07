Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari, nei confronti di un giovane di 26 anni.

Il giovane, nella circostanza, è stato altresì segnalato alla competente autorità Amministrativa per uso personale di droga.