Pachino, la splendida Diletta Leotta sfoggia il pancione in spiaggia a Marzamemi

Ha sfoggiato il pancione al nono mese di gravidanza nella spiaggia di Spinazza, a Marzamemi, la splendida Diletta Leotta. La nota conduttrice sportiva di Dazn ha scelto la sua Sicilia per le vacanze estive. Nei giorni scorsi in scorsi è stata pizzicata a Noto con Giacomo Cavalli e l’amica Roberta Passanisi a Noto e poi è anche apparsa in alcune stories di Instagram a bordo piscina in una festa organizzata in una masseria a Modica. Oggi pomeriggio la biondissima Diletta, al nono mese di gravidanza frutto della love story con il portiere del Newcastle, il tedesco Loris Karius, ha scelto la spiaggia di Spinazza, a pochi metri dal centro storico del borgo marinaro. Dunque, bikini e pancione, la Diletta nazionale non ha lesinato selfie ai fans in visibilio per la bagnante d’eccezione. (Nella foto con Carmelo Guarrasi)