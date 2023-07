Piantagione di marijuana dietro la piscina di casa: arrestato a Messina

Nel giardino di casa, dietro la piscina del figlio, aveva realizzato una vera e propria piantagione di marijuana. Adesso per un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, a Messina è scattato l'arresto in flagranza per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i militari seguivano i movimenti dell'uomo, spesso notato in compagnia di assuntori di droghe. E' così scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire nel giardino, in un angolo parzialmente coperto da una piccola piscina per bambini con all'interno i giochi d'acqua del figlioletto, una piantagione con 27 piante marijuana. In casa i carabinieri hanno trovato anche appunti cartacei attestanti le cessioni della droga. L'uomo è stato arrestato e le piante, estirpate e inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio, sono state sequestrate insieme agli appunti. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.