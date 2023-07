Screening oculisto gratuito nei Lidi della Playa a Catania

"Le alte temperature, il sole, la sabbia non favoriscono la salute dei nostri occhi. Approfittate dunque della presenza dei nostri camper itineranti e ottoponetevi agli screening oculistici gratuiti". Lo ha detto Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale dell'Uici, nel ricordare che, da lunedì prossimo, riprenderà sul litorale catanese della Plaia 'La prevenzione non va in vacanza', campagna che, iniziata la settimana scorsa, viene condotta dall'Unione dei ciechi e degli ipovedenti insieme all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità .Lunedì, martedì e mercoledì scorsi, la nuova unità oftalmicamobile, donata dal Lions 108 Yb all'Uici e dotata di tutti gli ultimi ritrovati della tecnica, è rimasta davanti ai lidi Arcobaleno, Don Bosco e Aurora. "In quei giorni - ha spiegato la dottoressa Laura Amantia -un centinaio di pazienti si è presentato sul camper per lo screening. Abbiamo riscontrato diverse patologie, tra congiuntiviti batteriche, distacchi posteriori di vitreo, molto frequenti soprattutto d'estate, alcuni corpi estranei. È stata data la possibilità a persone che non facevano visite da anni dis ottoporsi a un controllo. Abbiamo fatto - ha aggiunto - diversi tipi di esami, utilizzando le macchine di cui è dotato ilcamper, su pazienti di tutte le età: anziani, giovani, bambini, che hanno accolto con felicità quest'iniziativa". Da lunedì 24, l'unità mobile oftalmica sarà di nuovo davantiai lidi. Nel primo giorno della settimana il camper stazionerà davanti allido Azzurro. Giovedì 27 si sposterà al lido Polifemo e l'ultimo appuntamento sarà quello di sabato 29, quando tornerà davanti al lido Arcobaleno.