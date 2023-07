Rifondazione comunista contraria alle 'Frecce tricolore' a Donnalucata

Domani 23 luglio a Donnalucata ci saranno le Frecce Tricolore a Donnalucatain una manifestazione organizzata in collaborazione con l’amministrazione Comunale in cui si ostenteranno velivoli pensati e costruiti per portare morte e distruzione. Sicuramente compiranno volteggi spettacolari, sperando che non succeda come a Ramstein dove per un incidente morirono 67 persone e 346 rimasero ferite, ma dietro tale addestramento occorre sempre ricordare c’è l’idea di prepararsi alla guerra. Ed essendo già in guerra, in Ucraina, l’Italia spende circa 27 miliardi di euro, 1,57% del PIL con la previsione di aumentarle al 2%, per le spese militari, risorse che potrebbero invece essere molto più utili destinandole a chi non arriva alla fine del mese o a pagare le bollette, oltre che a scuole, ospedali, viabilità, ricerca. Una manifestazione che pagheremo a caro prezzo e che alimenta una cultura della guerra, delle armi, dello spreco di risorse, oltre ad essere altamente inquinante e della durata di pochi minuti.

Forse in questa estate di guerra l’Amministrazione Comunale (Scicli) avrebbe dovuto organizzare iniziative ed attività rivolte alla Pace, alla convivenza fra i Popoli, al rispetto dei diritti invece che accodarsi alla becera propaganda guerrafondaia, arrivata anche nelle nostre scuole, dove si esalta il mestiere del militare e un ridicolo patriottismo a servizio delle lobby economiche. Loscrive il partito della Rifondazione comunista.