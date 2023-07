I vigili del fuoco impegnati su tre incendi tra Ragusa e Modica

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Ragusa che sono stati impegnati in tre incendi che hanno destato non poche preoccupazioni. Il primo ha riguardato la Valle dell'Ippari a Vittoria, dove le fiamme stavano risalendo verso l'abitato, minacciando insediamenti civili. Il concorso di tutte le componenti del sistema di protezione civile, vigili del fuoco, corpo forestale regionale e volontariato di protezione civile hanno evitato il peggio. È stato necessario l'intervento di un elicottero della flotta regionale e di un Erickson Air Crane S-64 della flotta nazionale. Altre due squadre, assieme a volontari e forestale sono intervenute in prossimità di contrada Marza, nel territorio di Ispica. Terzo intervento in contrada Tabuna sulla ex S.S. 115 Ragusa-Modica, in parte invasa dal fumo. Una squadra di vigili del fuoco, forestale e volontari stanno operando per circoscrivere i diversi roghi. Non sembra necessario l'intervento aereo.