Trentaquattro incendi in Calabria, vigili e mezzi aerei in azione

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro a causa di numerosi incendi di vegetazione. Attualmente sono 11 i roghi su cui stanno operando tutte le squadre della provincia.

Criticità nel comune di Botricello, in prossimità della centrale Edison nel comune di Simeri Crichi, dove è intervenuto anche un aereo della regione coordinato da un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e presso l'accampamento rom di località Scordovillo nel comune di Lamezia Terme.

Incendi anche nei comuni Aspromontani nel reggino e nella provincia di Cosenza dove operano, oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco, anche i mezzi aerei della flotta nazionale, i canadair e gli elicotteri S64F.

Complessivamente sono 34, al momento, gli incendi di vegetazione in atto in Calabria.