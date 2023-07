Torna a Belvedere Marittima il Festival dei fuochi d'artificio

Dal 27 al 30 luglio 2023 torna Note di Fuoco, il festival di arte piro-musicale, in cui ogni anno ditte nazionali e internazionali si esibiscono nella cornice del golfo di Belvedere Marittimo.

Una kermesse che fino ad oggi ha richiamato oltre 900 mila visitatori provenienti da tutta Italia e dal resto d'Europa.

Oltre ai fuochi d'artificio l'evento propone percorsi enogastronomici, stand, concerti, artisti di strada, manifestazioni sportive e opere teatrali. Ma anche spettacoli sul mare come il Flyboard, i giochi olografici e il videomapping.

"Un susseguirsi di emozionanti spettacoli multilivello - è scritto in una nota degli organizzatori - collocano di diritto Ndf nell'olimpo delle settimane da sogno, riscuotendo un forte grado d'interesse testimoniato dalla massiccia presenza di pubblico. Il Festival si propone come un evento diversificato e completo, capace di suscitare meraviglia e stupore; uno spettacolo unico nel suo genere, per grandi e piccini".

L'Aps CreativaMente, organizzatrice e promotrice dell'evento, giunto alla sua dodicesima edizione, torna sulle scene dopo tre anni di stop a causa del Covid con un programma ricco di novità.

I fuochi d'artificio sul mare a tempo di musica, prosegue la nota, "saranno ancora una volta i protagonisti della kermesse che già nelle sue ultime edizioni, oltre a grandi artisti della tradizione pirotecnica italiana, ha ospitato fuochisti da Polonia, Germania, Lussemburgo e molte altre nazioni. Quest'anno a dare un taglio internazionale all'evento uno spettacolo a cura della ditta messicana Luminomac che promette di conquistare il pubblico di Ndf".

"Notedifuoco Comic and games" sarà la novità di questa edizione, un'area pensata per i più giovani e per gli appassionati del gaming; non solo videogames ma anche manga, giochi da tavolo e di ruolo, realtà virtuale, tornei, cosplayer e molto altro. Nella parte centrale del "CalaVintage", verrà allestita un'area food dove si potrà assistere ogni sera a uno spettacolo musicale diverso. Nella terza area, denominata "Villaggio Gal" ci sarà uno spazio dedicato ai prodotti d'eccellenza del territorio.