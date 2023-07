Belvedere di Siracusa, chiusa una pizzeria senza autorizzazioni sanitarie

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, hanno notificato un provvedimento di sospensione di attività e sanzioni per oltre 5mila euro, al presidente di un circolo privato.

Nell’ambito dei controlli delle attività commerciali della provincia, i militari, coadiuvati da personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dalla Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato un controllo presso un club della città aretusea, ove erano presenti circa 40 persone, riscontrando che era in corso una serata con diffusione musicale, senza autorizzazione comunale, e che il locale esercitava servizio di pizzeria e somministrazione di alimenti e bevande, senza aver presentato la segnalazione di inizio attività, in contrasto con la disciplina di settore.

A seguito delle violazioni accertate, è stata disposta la sospensione dell’attività e sono state contestate sanzioni amministrative al titolare per oltre 5mila euro.