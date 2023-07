Tratto autostrada Pozzallo-Modica, la CGIL "mette in mora" l'assessore Aricò

Una lettera all'assessore regionale alle Infrastrutture, Aricò per chiedere di conoscere la data effettiva dell'apertura al transito del tratto autostradale Pozzallo-Modica della Siracusa-Gela. E' stata inviata dalla Cgil dopo che è trascorsa abbondantemente la prima metà di luglio. Questo era il termine indicato dall'assessore in risposta ad una interrogazione. Anche la Stampa aveva riportato questo termine di metà luglio dopo la mancata apertura precedentemente fissata al 30 giugno. "Abbiamo quindi chiesto di conoscere - afferma la Cgil - il termine dei lavori e quindi l'apertura. Abbiamo altresì chiesto di conoscere l'eventuale problematiche in essere che impediscono l'avvio all'operatività di questo tratto autostradale. Il sindacato degli edili, la Fillea CGIL, già da mesi è a conoscenza dell'effettivo stato dell'arte, di fatto l'opera è pronta. Temiamo che dietro questo stallo che ritarda l'apertura ci siano questioni di carattere economico a causa dei ritardi nei pagamenti dei Sal e delle fatture arretrate.

Non sarebbe accettabile un eventuale braccio di ferro in tal senso. L'opera, se nei fatti è completa, va subito resa operativa perché è importante, soprattutto in questo momento, avere questo ulteriore collegamento in provincia. I flussi turistici, la mobilità estiva, la situazione dell'aeroporto di Comiso chiamato a gestire i tanti voli che stanno arrivando per la chiusura della Scalo di Catania, necessitano di una rete stradale efficiente, e questo tratto sarebbe un ottimo passo avanti. Riteniamo assolutamente, non solo legittime, urgenti i pagamenti dovuti alle aziende per pagare fornitori e i salari ai lavoratori.

Vogliamo risposte chiedendo di fare il possibile affinché si possa rendere subito operativo il tratto che arriva fino a Modica. Siamo pronti a mobilitarci ancora una volta, non solo come lavoratori, con il coinvolgimento dei cittadini delle comunità locali e delle associazioni. . Ancora una volta assistiamo ad una politica che ricade nella inconcludenza, perché sono stati tanti e diversi i governi regionali che in questi anni si sono susseguiti, e nessuno è stato altezza di portare a compimento l’infrastruttura, almeno il lotto da Rosolini a Modica".