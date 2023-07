Solidarietà di Rfondazione ai giornalisti del 'La Sicilia' di Catania

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai redattori e ai collaboratori de La Sicilia, ai dipendenti tutti, vittime dei mancati pagamenti di quanto loro spettante contrattualmente sia per il passato che per il presente. Indipendentemente dal giudizio sui contenuti del lavoro di informazione prodotto, la libertà e il pluralismo della stampa vanno difesi così come va rivendicato il diritto ad una informazione plurale e completa". Lo dicono Mimmo Cosentino, segretario provinciale di Catania e Nicola Candido, segretario regionale della Sicilia del Partito della rifondazione comunista - Sinistra Europea. "Abbiamo la preoccupazione - aggiungono - che l'editore voglia liquidare questa esperienza, traendone il massimo vantaggio personale, dopo avere scaricato sui soggetti meno forti i costi dell'operazione, che può portare anche ad una dismissione totale o parziale della proprietà del giornale. I diritti salariali e occupazionali dei dipendenti de La Sicilia vanno difesi anche con azioni di lotta dure ed esemplari, ma va rilanciato conforza un movimento di opposizione per l'alternativa all'attuale sistema economico e sociale e della impunità legalizzata"