Un incendio a Monreale minaccia le case, gente lascia le abitazioni

Tre squadre dei vigili del fuoco, gli uomini della forestale e canadair sono a lavoro per spegnere un incendio divampato ieri nella zona di Monreale, a Palermo. Le temperature elevate e il vento continuano ad alimentare le fiamme che interessano anche alcune zone impervie e difficilmente raggiungibili via terra. Durante la notte alcuni residenti hanno scelto di lasciare le loro case per paura che potessero essere raggiunte dal fuoco. Oggi nel Palermitano, così come nelle province di Enna e Trapani, la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta rossa per il rischio incendi.