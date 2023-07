Senza acqua nè luce all'Assessorato, dipendenti della Regione a casa

Rubinetti senza acqua e contatori che non reggono l'impianto di climatizzazione così i dipendenti del dipartimento regionale lavoro di via Praga a Palermo hanno ricevuto in mattinata un ordine di servizio per lasciare gli uffici. "Siamo senz'acqua e con l'impianto elettrico staccato, abbiamo fatto un ordine di servizio per mandare tutti a casa, non si può lavorare con 44 gradi in queste condizioni. Non abbiamo competenza su altri assessorati, ma se dovessimo ricevere istanze di chiusura noi ovviamente le avalleremo. Il nostro è un segnale", dice l'assessore regionale Nuccia Albano.Per le altre categorie di lavoratori l'assessorato non può intervenire: "A mio giudizio dovrebbero essere le imprese, nonpossiamo intervenire autonomamente", spiega Albano.