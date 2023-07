La convocazione della Commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, prevista per oggi, lunedì 24 luglio, alle 11, alla prefettura di Catania, è stata annullata a causa delle numerose emergenze registrate nella provincia di Catania e in città in seguito all'ondata di caldo di questi giorni. La Commissione sarà riconvocata nel capoluogo etneo in una nuova data.