Fuga dalle abitazioni di Città Giardino per un vastissimo incendio

La provincia di Siracusa è un rogo in evoluzione. Da nord a sud le fiamme sembrano incontenibili. A Città Giardino, frazione di Melilli, i residenti che abitano nelle villette a schiera sono stati costretti a fuggire per paura di essere travolti dal fuoco, partito da un'area incolta. Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa sono impegnati ad arginare le fiamme. E non sono i soli a fronteggiare il fuoco. Anche i volontari della Protezione civile di Melilli, oltre spegnere i focolai stanno assistendo le persone che di corsa hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. La maggior parte per non allontanarsi dalla zona, si trovano chiusi all'interno delle proprie auto, mentre una nuvola di fumo nero si è alzata sul cielo di Città Giardino.

Si tratta di una corsa contro il tempo. Molte abitazioni sono dotate di serbatoi per il gas, quindi i pompieri stanno cerando di fronteggiare l'avanzata del fuoco. Più di un centinaio le persone evacuate.

Intanto il caldo africano non dà tregua. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento di protezione civile regionale, infatti, alle 15 di oggi a Catania sono stati registrati 47,6 gradi, facendo del capoluogo etneo la città più calda dell'Isola. A condividere il primato catanese è il comune di Priolo, in provincia di Siracusa, anch'esso con 47,6 gradi. Su tutto il territorio isolano le temperature non sono quasi mai scese sotto i 40 gradi. Nel capoluogo, Palermo, alle 15 di oggi si sono registrati 44,8 gradi.