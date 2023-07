Ladri 'affamati' a Floridia, furti in pescheria e macelleria: rubati prodotti

Ladri 'affamati' a Floridia. Nella notte tra venerdì e sabato e quella appena trascorsa, hanno fatto visita a due esercizi commerciali. Un terzo colpo ad una bottega dell'ortofrutta di via Silvio Pellico è fallita, nonostante i malviventi erano attrezzati con arnesi per lo scasso e palanchini. I ladri non hanno però risparmiato una pescheria, sempre in via Pellico ed una macelleria in viale Vittorio Veneto. La banda appena entrata nella rivendita del pesce, non trovando denaro in cassa, si è diretta verso i frigoriferi, riuscendo a portare via una enorme quantità di prodotto ittico che il titolare avrebbe dovuto vendere sabato mattina. S.I. non ha potuto fare null'altro che denunciare il furto ai carabinieri. Dopo la razzia in pescheria, i malviventi si sono spostati nella bottega dell'ortofrutta di proprietà di F.G., ma avrebbero avuto qualche intoppo non riuscendo così a forzare la porta d'ingresso. E' andato invece a segno il furto ai danni di una macelleria di viale Vittorio Veneto. I ladri non potendo arraffare denaro, hanno portato via prodotti destinati alla vendita.

LM.