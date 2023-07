Modica, sei passeggiate notturne dal 31 luglio: "Lune d'Oriente, percorsi emozionali e non solo"

A partire da lunedì 31 luglio, alle ore 20, si terranno a Modica sei passeggiate notturne dal titolo: “Lune d’Oriente. Percorsi emozionali e non solo…”. L’iniziativa, a cura del Comitato D’Oriente - che comprende l’Ente Liceo Convitto, numerose associazioni di Modica e gli abitanti del quartiere Dente- è stata concepita su indicazione del Prof.re Becchetti, Economista Civile e Sociale di fama internazionale, ospite più volte del Comitato. Si tratta di percorsi “emozionali” perché, attraverso le visite guidate “Lune d’Oriente”, si potrà conoscere la storia dell’antico sito medievale ed apprezzarne la bellezza, in un perfetto connubio con lo scenario naturale illuminato dalla luna piena. Le visite guidate, della durata di due ore ciascuna, avranno luogo, altresì, nei giorni 1/ 2 agosto alle 20.30, e il 30/ 31 agosto e 1 settembre alle ore 20.00 (nelle sere di luna piena): si partirà sempre dal piazzale Falcone Borsellino, per poi concludere il percorso al Convento di Sant’Anna e San Calogero, dove si potrà ammirare il prezioso Crocifisso ligneo del XVII secolo e scoprirne il recente intervento di restauro. Il costo è di € 20,00 a persona ed è prevista, durante la visita guidata, la degustazione di prodotti tipici di Modica offerti dagli sponsor. Per info e prenotazioni contattare i seguenti numeri (anche tramite WhatsApp): 3387205944- 3398472639.