Volley Modica, il presidente Ezio Aprile: orgogliosi di rappresentare la Sicilia in A3

Manca poco all'inizio di una nuova stagione di pallavolo che vedrà l'Avimecc Volley Modica nuovamente protagonista nel campionato di serie A3. Nei mesi estivi, la dirigenza dei “Galletti” ha lavorato sodo e a 360° per farsi trovare pronta sotto tutti i punti di vista sin dall'inizio della preparazione di una stagione di alto livello che dovrebbe essere quella del rilancio sotto diversi aspetti del sestetto della Contea che punta ad essere tra i protagonisti del campionato di serie A3. A illustrare le speranze, i sogni e le ambizioni del sestetto biancoazzurro è il presidente del sodalizio modicano Ezio Aprile

“Sembra ieri quando abbiamo chiuso la stagione, e - spiega il massimo dirigente dei biancoazzurri - già tra un mese riprenderemo la preparazione al nuovo campionato di serie A3 con rinnovate ambizioni, tante speranze e diverse novità. Per me nella qualità di presidente un po' di più, ma credo anche per tutti gli altri l'emozione è sempre tanta. In tutti noi c'è tanta voglia di riscatto dopo i troppi alti e bassi dello scorso campionato. Abbiamo tante novità e tante aspettative, tra queste il passaggio del testimone tra coach D'Amico e Enzo Distefano sul quale tutti noi riponiamo tanta fiducia. Enzo – sottolinea - è con noi ormai da diversi anni, è partito dal basso, ha fatto tanta gavetta e ora avrà la possibilità di essere protagonista da primo allenatore in un campionato difficile come la serie A3, dove potrà dimostrare tutte le sue capacità e la sua preparazione. Siamo curiosi di conoscere i nuovi acquisti e come si integreranno con lo zoccolo duro del nostro roster, ma su questo aspetto siamo abbastanza fiduciosi perchè pensiamo e speriamo di aver fatto un mercato all'altezza anche se il giudice supremo in questo caso sarà sempre il campo. Il nostro sogno, che poi è anche il nostro obiettivo – continua il presidente dei biancoazzurri - è di fare un campionato di serie A3 di vertice in modo tale da fare appassionare la gente e riempire il “PalaRizza” nelle gare casalinghe. Sappiamo che i risultati positivi sono la medicina giusta per far avvicinare i tifosi alla squadra, anche perchè stiamo parlando di una serie A3 in cui saremo l'unica squadra a rappresentare non solo la città di Modica, ma tutta la Sicilia. La serie A3, è un campionato molto importante e da quest'anno sarà ancora più impegnativo rispetto al passato e lo si può evincere soltanto guardando la composizione del nostro girone che c'impone trasferte in quasi tutta Italia. Speriamo di non deludere le aspettative di chi ci segue e di portare al Palazzetto gente nuova che possa innamorarsi di questo sport. A questo proposito mi auguro che le amministrazioni comunale e provinciale ci vengano incontro per far si che il “PalaRizza” possa essere reso sempre più accogliente in modo che il nostro pubblico possa sentirsi a suo agio all'interno della struttura sia nei mesi più caldi, sia in quelli più freddi. Noi da parte nostra cercheremo di dare e fare il massimo per dare a Modica un posto importante nell'unico campionato di serie A in cui partecipa. Stiamo lavorando tanto anche in prospettiva perchè – conclude Ezio Aprile - la serie A è solo la punta di un progetto ambizioso che deve essere anche sostenibile e per questo motivo stiamo lavorando anche molto sulle giovanili, con Arianna Birolini e tutto lo staff di allenatori, che la scorsa stagione hanno curato sapientemente il settore giovanile cercando di far crescere i ragazzi della nostra “cantera” con la cultura dello sport e della pallavolo in particolare, quindi sarà nostro interesse anche quest'anno lavorare bene anche con i giovani per riuscire a ottenere sempre maggiori risultati anche in futuro”.