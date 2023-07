Modica Calcio, al via la campagna abbonamenti. Arriva in rossoblù il centrale Omar Diop

C’è grande fermento in città attorno al progetto Modica Calcio. Domani scatterà la campagna di abbonamenti per la stagione 2023-2024 e si potrà sin da subito esprimere il proprio calore e l’attesa in vista dell’esordio del nuovo organico rossoblu, pronto ad affrontare il girone B del campionato di Eccellenza.

Il Direttore Sportivo, Fabio Arena, in costante contatto con i vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, è in piena attività per affidare allo staff tecnico guidato da Giancarlo Betta, un organico composto da giocatori d’esperienza, giovani talentuosi e di prospettiva ma soprattutto uomini che scelgono di sposare il progetto “Modica Calcio” che riguarda non solo la prestazione domenicale ma un impegno professionale nel corso degli allenamenti e della quotidianità.

L’ultimo accordo concluso, in ordine di tempo, riguarda la difesa rossoblu. A dire “si” alla proposta del Modica Calcio è stato infatti l’esperto centrale Omar Diop, volto assai conosciuto nei campionati di serie D ed Eccellenza siciliana.

Classe 1991, di origine senegalese, il forte difensore centrale ha all’attivo le stagioni vissute con squadra blasonate quali Gela, Siracusa, Nissa, Vittoria, Enna, Palazzolo, Biancavilla, Tiger Brolo, Orlandina e Canicattì. Nell’ultima stagione è stato il baluardo della retroguardia del Santa Maria Cilento, dove ha collezionato 25 presenze nel girone I del campionato di Serie D.

“Dire “si” al Modica è stata una scelta facile – ammette Diop – sia perché è una piazza di cui si dice un gran bene nell’ambiente calcistico per la serietà della società e per il calore dei tifosi, e sia perché conosco bene il Direttore sportivo Fabio Arena e non potevo non accettare la sua proposta. Sono assai motivato e non vedo l’ora di scendere in campo per difendere i colori rossoblu. Forza Modica!”