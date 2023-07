Pachino, nessuno dei 16 consiglieri sosterrà la nuova giunta Petralito (Video)

La scelta del sindaco Carmela Petralito di tirare dritta senza confratrsi con i partiti di maggioranza e partorire una giunta nuova senza indicazioni e collegamenti con l'aula consiliare, ha prodotto i propri effetti. Al momento sembrano negativi, per la stabilità politica ed amministrativa. Dai primi commenti a caldo sembrerebbe che nessuna delle forza politiche dell'aula di via XXV Luglio sarebbe disposta a sostenere il sindaco e la nuova amministrazione, formata dall'ex consigliere comunale ed ex assessore Giuseppe Campo, nominato vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Irene Gennaro, l'unica che era ancora rimasta in carica e confermata al Welfare, Nicolò Costa, l'ex candidato a sindaco di Cambiamenti che guiderà il Turismo e lo Spettacolo, e Salvatore Cammisuli, già esperto del sindaco, che gestirà Personale, Affari generali, Digitalizzazione.

Esclusi a priori i partiti dell'opposizione uscita dalle urne, dunque Partito democratico, Progressisti per Pachino e Movimento 5 Stelle, anche tutte le altre forze hanno dichiarato che non sosterranno il sindaco. A partire da Rinascita, gruppo eletto all'opposizione che ha provato a schiacciare l'occhio al Centrodestra e al sindaco. Un sonoro "no" a Carmela Petralito arriva anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, che contano 9 consiglieri e rappresentano il gruppo storico che l'ha sostenuta in campagna elettorale.

Il sindaco al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni.