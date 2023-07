Siracusa, ancora chiuso viale Teracati per i lavori dei tecnici dell'Enel

Slitta alla mattinata di domani la riapertura al transito di viale Teracati a Siracusa, prevista in un primo momento per il pomeriggio. La ditta che per conto dell’Enel sta lavorando alla sistemazione delle linee elettriche in quella zona, ha infatti individuato altre criticità sulle quali occorre intervenire per scongiurare ulteriori interruzioni del servizio.

Frattanto, a causa del prolungarsi delle avverse condizioni meteo legate alle ondate di calore, è stata disposta l’attivazione del Coc, il Centro Operativo comunale di Protezione civile. In caso di necessità, si può contattare la sala operativa della Polizia Municipale allo 0931451151, o il responsabile della Protezione Civile comunale al 331 759 8139. Per il “Pronto Intervento Sociale” chiamare il 333 3980024.

Per eventuali danni e guasti legati al blackout, si deve contattare il gestore elettrico.