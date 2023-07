Tragedia in Val Camonica nel campo scout: 16enne travolta da un albero

Tragedia nella notte a Corteno Goldi, in Val Camonica: una ragazza di 16 anni, Chiara Rossetti, è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto su un campo scout, organizzato dal gruppo di Prestino (Como), investito da l violento nubifragio sulla zona. Il campo si trova a circa 1.400 metri di altezza nella località Palù, al confine tra il paese bresciano e Aprica in provincia di Sondrio. La procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta. Gli altri scout del campo non sono rimasti feriti.