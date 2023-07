Modica, al Museo Civico l'esposizione della scultura che raffigura il volto di Lucio Cesare

“Mancano ormai pochi giorni al 28 di luglio, momento in cui Modica potrà ammirare e far ammirare Lucio Cesare". A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri. "Con Giovanni Di Stefano, il direttore onorario del Museo Civico ‘Belgiorno’, abbiamo pianificato i momenti dell’esposizione al Palacultura, dell’opera scultorea che raffigura il volto di Lucio Cesare. Di fronte alle tante richieste di visita, abbiamo concordato che il primo giorno della mostra, lunedì prossimo 28 luglio, l’apertura avverrà in due parti: alle 11.00 del mattino, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e con la Stampa e di pomeriggio, alle 18.00, in una visita guidata che sarà curata proprio dal dottore Di Stefano. Peraltro, il dottor Distefano mi ha anche comunicato che ai visitatori della mostra di Lucio Cesare, sara' distribuita una brochure illustrativa sul reperto, stampata dal comune di Modica. L’opera, è un capolavoro della ritrattistica dell’età augustea. Una testa in marmo bianco del primo secolo avanti Cristo raffigurante Lucio Cesare, rinvenuta in località Cassero nel 1909. Una rara scultura che raffigura il nipote e figlio adottivo di Augusto, Lucio Cesare. L'opera, era conservata nel Museo di Siracusa dove venne portata da Paolo Orsi”