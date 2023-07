Siracusa assediata dal fuoco, hotel evacuato al Villaggio Miano

Un vasto incendio è scoppiato a Targia, zona nord di Siracusa, e un altro nel quartiere Epipoli .Le fiamme sono state spinte dalle alte temperature e dalle folate di vento caldo. Intere zone della città sono isolate per mancanza di energia elettrica. A Epipoli è stata disposta l'evacuazione degli ospiti e del personale di un hotel. Alcune case, nella stessa zona, in via Monte Bianco, sono state minacciate dai roghi. Si è alzata una densa colonna di fumo nero. Momenti di panico quando un incendio ha arrecato danni a una rivendita di auto usate e una pizzeria confinante. Una decina le auto divorate dal fuoco. Le fiamme hanno minacciato anche un distributore di benzina., la Esso di viale Epipoli. In azione la polizia municipale, che per alcune ore ha bloccato il transito in direzione Belvedere di Siracusa.

In mattinata altri incendi, tra Solarino e Floridia, in un'area a ridosso di un impianto sportivo. Diversi roghi anche attorno alla zona industriale, per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura temporanea degli svincoli autostradali, tra Siracusa e Catania, verso i comuni limitrofi. Al lavoro squadre della forestale, dei vigilidel fuoco e della Protezione civile. Stamani è stata disposta l'evacuazione dell'area commerciale di Città Giardino e delle abitazioni della zona. Sgomberato anche il parco acquatico che si trova in contrada Spalla, nel territorio di Melilli.