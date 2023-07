Alle ore 2,30, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno controllato, in Corso Gelone, un’autovettura con a bordo tre persone.

Una di queste, un giovane di 20 anni, è stato sorpreso in possesso di 1 grammo di hashish e, pertanto, segnalato all’Autorità Amministrativa competente per possesso di droga.