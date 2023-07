La nuova giunta di Pachino debutta approvando 4 progetti esecutivi

Nella sua prima riunione, la Giunta municipale (presenti gli assessori Campo, Gennaro, Costa e Cammisuli) ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di decoro urbano della piazza Vittorio Emanuele di Pachino, consistenti nella pavimentazione del piano e delle quattro vie adiacenti, dell’importo complessivo di €.2.300.000. Peraltro era stato già acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali.

La Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile di via Rattazzi in centro polifunzionale, dell’importo complessivo di €.700.000.

La giunta municipale ha infine proceduto anche all’approvazione del progetto esecutivo relativo alla "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del marciapiede e della adiacente piazzetta G. Verdi di via Mascagni”, dell’importo complessivo di €. 62.500.

“Stiamo procedendo nell’utilizzo di ingenti risorse acquisite dalla mia amministrazione, per migliorare la qualità della vita di Pachino - dichiara la sindaca Carmela Petralito - e presto altri progetti verranno approvati”.