Serate da ballo 'illegali' scoperte a Sampieri e Marina di Modica

La polizia in occasione dei controlli amministrativi effettuati ha accertato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza di licenza a Sampieri. Conseguentemente il titolare dell’esercizio commerciale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente, è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria a cura del personale del Commissariato di P.S. di Modica, per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Analogamente, a seguito dei controlli svolti nel Comune di Modica – frazione di Marina di Modica, è stato accertato, all’ interno di una struttura, lo svolgimento di una serata danzante senza le dovute autorizzazioni. Il titolare oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente, è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria a cura del personale del Commissariato di Modica, per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Nell’ambito dei citati controlli, inoltre, Militari della Guardia di Finanza accertavano e sanzionavano i titolari di 3 esercizi pubblici siti rispettivamente nelle frazioni di Scoglitti, Maganuco e Donnalucata, per la mancata emissione dello scontrino fiscale.