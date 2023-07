Il presidente della Tunisia concerde la grazia a 1611 detenuti

In occasione del 66/o anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina, il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha firmato un provvedimento di grazia a favore di 1.611 detenuti, 401 dei quali verranno rimessi in libertà mentre gli altri vedranno ridotte le loro pene. Lo ha annunciato la presidenza di Tunisi in un comunicato. Come da prassi in queste occasioni, la grazia non riguarda i responsabili di crimini come il terrorismo, il traffico di armi, lo spaccio di stupefacenti e l'omicidio volontario. A beneficiarne saranno soprattutto i detenuti per reati legati al consumo di sostanze stupefacenti e i condannati a brevi pene detentive.