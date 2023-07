Fatture false per i permessi di soggiorno: 5 citati a giudizio ad Agrigento

Presentano fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno. Decreto di citazione a giudizio per 5 persone, due marocchini e tre senegalesi, domiciliati nell'Agrigentino e uno in provincia di Milano. Le indagini sono della quarta sezione della Squadra mobile di Agrigento, diretta dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, coordinate dalla procura, con il reggente Salvatore Vella. L'input è arrivato dall'ufficio Immigrazione della questura, che ha proceduto alla verifica e ai riscontri documentali del carteggio presentato per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ed è proprio durante queste verifiche che è stato accertato che i 5 hanno - secondo l'accusa- presentato delle fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno.