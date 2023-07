Due agenti aggrediti nel carcere di Trapani, il Sappe: violenza inaudita

"In soli cinque giorni, nel carcere di Trapani - denuncia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) - si sono verificate due distinte aggressioni da parte di alcuni detenuti ad altrettanti poliziotti penitenziari". Come spiega il segretario nazionale per la Sicilia del Sappe, Calogero Navarra, ''la situazione nel carcere di Trapani è davvero allarmante. Le due aggressioni hanno visto protagonisti altrettanti detenuti siciliani, di 21 e 35 anni, uno di Palermo e l'altro di Siracusa. Senza alcuna ragione, prima uno ha spaccato una radio in testa a un poliziotto mentre l'altro ha colpito a calci nello stomaco un altro agente. Una violenza folle ed inaccettabile, in un contesto di alta tensione in cui anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela ed incolumità fisica degli agenti''. "Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi del Reparto di Trapani - prosegue Navarra - ma quest'ultimo episodio deve far riflettere i vertici dell'Istituto e della Regione. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni. Abbiamo bisogno di personale, il rischio fa parte del nostro lavoro, ne siamo consapevoli, ma giocare al massacro con livelli di sicurezza che non permettono minimamente di tutelare l'incolumità dei lavoratori non è accettabile!''. ''La cosa più grave che emerge da queste giornate di follia - dice a sua volta il segretario generale del Sappe, Donato Capece - è che nulla l'amministrazione riesce a realizzare per eliminare queste criticità. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della polizia penitenziaria, tanto che come Sappe stiamo decidendo di dare vita a breve ad eclatanti azioni di protesta per manifestare il disagio lavorativo''.