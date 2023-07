L'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale presentata da M5S nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanche'. Il voto e' arrivato con 67 si', 111 no e nessuna astensione. In dichiarazione di voto, i gruppi della maggioranza hanno espresso la contrarieta', quelli di opposizione hanno preannunciato il voto a favore, tranne Az/Iv che ha dichiarato la non partecipazione al voto.